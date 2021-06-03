İsrail Savunma Bakanı Gantz Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
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İsrail Savunma Bakanı Gantz Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

İsrail Savunma Bakanı Gantz Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde basına kısa bir açıklamada bulunan Blinken, bir hafta önce İsrail'de Gantz ile bir araya geldiklerini ifade ederek "Bugün bu görüşmeyi sürdürme, ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığı hakkında konuşma, İsrail'in bu bağlamda sahip olduğu bazı ihtiyaçlar hakkında konuşma fırsatına sahip olduğum için çok mutluyum." dedi.

Blinken ayrıca Gazze ve orada yaşayan Filistinliler için insani yardım ve bölgeyi yeniden imar etme konusunda gereken çalışmaları da konuşacaklarını ifade etti.

Gantz da "Daha önce de konuştuğumuz gibi, İran ve Filistinlilerle yaşadığımız zorlukları ele almayı dört gözle bekliyorum. Gazze konusunda ise herkes için istikrar ve refah arıyoruz. ve savunma bakanı olarak, inşa sürecinde ilerleme kaydetmekle güvenliği sağlama arasındaki kombinasyon benim için çok önemli." dedi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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