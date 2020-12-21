İsrail Savunma Bakanı Gantz karantinaya alındı
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İsrail Savunma Bakanı Gantz karantinaya alındı

21.12.2020 20:36 | Son Güncelleme: 21.12.2020 20:44
İsrail Savunma Bakanı Gantz karantinaya alındı

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, korona virüs hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, korona virüs hastası ile temaslı olduğu gerekçesi ile karantinaya alındı.

Korona virüs salgını İsrail'de etkisini arttırmaya devam ediyor. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, korona virüse yakalanan Mavi ve Beyaz Partisi'nin Knesset üyesi Şay Fezzan ile temasta bulunduğu gerekçesi ile karantinaya alındı. Covid-19 testi yaptıran Gantz, cumartesi gününe kadar karantinada kalacak.

Öte yandan, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçtiğimiz günlerde canlı yayında Covid-19 aşısı olmuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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