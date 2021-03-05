İsrail Savunma Bakanı Gantz İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini söyledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

İsrail Savunma Bakanı Gantz İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini söyledi

05.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:19
İsrail Savunma Bakanı Gantz İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini söyledi

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail ordusunun İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, İsrail ordusunun İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediğini belirtti.

Gantz, Fox News'e verdiği röportajda, İran'ın nükleer faaliyetlerine ve Lübnan Hizbullah'ına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik askeri planlara, saldırının öncesine kadar nihai şeklinin verilmeyeceğini dile getiren Gantz, "O zamana kadar, onları (planları) oluşturmaya, geliştirmeye, mümkün olan en yüksek profesyonel seviyeye çıkarmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Dünyanın İran'ı durdurmasının daha iyi olacağını kaydeden Gantz, aksi halde İsrail'in bağımsız hareket etmesi ve kendisini koruması gerektiğini söyledi.

Hizbullah'ın elinde "yüz binlerce" roket ve füze olduğunu ifade eden Gantz, Fox News muhabirine Hizbullah hedeflerine ilişkin bir haritayı gösterdi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, 27 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, İran'ın nükleer programını önlemek için orduya yeni operasyonel planlar hazırlanması talimatı verdiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Özlem Zengin Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Eda Ece Lady Gaga Hakan Yılmaz Demet Akalın
Spor Ali Koç Ersun Yanal Aykut Kocaman Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail Savunma Bakanı Gantz İran'ın nükleer tesislerini vurmaya yönelik planlarını güncellediklerini söyledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 12:22:32. #1.16#
title