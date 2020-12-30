İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın partisinde kan kaybı sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın partisinde kan kaybı sürüyor

30.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:03
İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın partisinde kan kaybı sürüyor

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, Mart 2021'de yapılacak erken seçimlere koalisyon hükümeti ortaklarından Savunma Bakanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz Partisi şemsiyesi altında katılmayacağını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, Mart 2021'de yapılacak erken seçimlere koalisyon hükümeti ortaklarından Savunma Bakanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz Partisi şemsiyesi altında katılmayacağını duyurdu.

Ashkenazi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 23 Mart'ta yapılması öngörülen erken seçimlerde Mavi-Beyaz'dan aday olmayacağını ve siyasete ara verdiğini belirtti.

Yeni hükümet kuruluncaya kadar Dışişleri Bakanlığı görevinde kalmaya devam edeceğini kaydeden Ashkenazi, seçimlerde Gantz'a başarılar diledi.

Ashkenazi'nin kararın ardından kamuoyu yoklamalarında gittikçe oy kaybeden Mavi-Beyaz'ın, marttaki seçimlerde yüzde 3,25'lik seçim barajını geçmesinin güçleşeceği yorumları yapılıyor.

Mavi-Beyaz'ın önemli isimlerinden Adalet Bakanı Avi Nissenkorn da dün yaptığı açıklamada partisinden ayrılarak Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai'nin partisine geçeceğini duyurmuştu.

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı olan Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, 17 Eylül 2019'da yapılan erken seçimlerde yarışı önde tamamlamıştı.

Mavi-Beyaz İttifakı, bu yıl 2 Mart'ta yapılan seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un ardından ikinci olmuştu.

Gantz'ın Başbakan Netanyahu ile koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşması üzerine Yair Lapid'in başını çektiği bir grup milletvekili Mavi-Beyaz İttifakı'ndan ayrılmıştı.

Laid ve ekbinin ayrılmasının ardından Mavi-Beyaz'ın 33 olan Meclisteki sandalye sayısı 14'e düşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Hande Erçel Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Can Bartu Vitor Hugo Metin Oktay Güven Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Erkek Maltepe Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın partisinde kan kaybı sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 17:06:40. #1.14#
title