İsrail Savunma Bakanı Gantz: "Hizbullah'ın aleyhimizdeki meydan okuma girişimlerinin farkındayız"

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Lübnan Hizbullah'ının "yeni yollarla" İsrail'e meydan okuma girişimlerinde bulunduğunu öne sürdü.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Lübnan Hizbullah'ının "yeni yollarla" İsrail'e meydan okuma girişimlerinde bulunduğunu öne sürdü.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) göre, Gantz, ülkenin kuzey sınırında Lübnan topraklarında olası bir çatışma simülasyonunun gerçekleştirildiği tatbikata ilişkin incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, Hizbullah'tan gelen tüm tehditlere karşı koymaya hazır olduklarını belirterek, herhangi bir meydan okuma durumunda son derece ağır sonuçlara katlanması gerekeceği tehdidinde bulundu.

"Hizbullah'ın yeni yöntemler kullanmak da dahil olmak üzere aleyhimizdeki meydan okuma girişimlerinin farkındayız." diyen Gantz, konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi.???????

İran'ın nükleer silah elde etmek için çabaladığını, ayrıca Hizbullah ve diğer örgütleri desteklemek gibi bölgesel faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Gantz, "İran'ın nükleer eşiğe ulaşmasını önlemek için ABD başta olmak üzere ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Viyana'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri, 6 Nisan'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlığında, taraf ülkelerin diplomatlarının katılımıyla başlamıştı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın seyri ve Mayıs 2018'de tek taraflı olarak anlaşmadan ayrılan ABD'nin dönüşünün ele alındığı toplantıya Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve İran'dan üst düzey yetkililer katılmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Nisan'da Batı Kudüs'te Yahudi soykırımı (Holokost) olaylarının yıldönümü münasebetiyle düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetimine İran ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın İsrail'i bağlamayacağını söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak