İsrail Savunma Bakanı Gantz, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi
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İsrail Savunma Bakanı Gantz, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi

İsrail Savunma Bakanı Gantz, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini söyledi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail Savunma Bakanı Benny Ganzt, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 61'i çocuk 213 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları sürdüreceklerini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Ganzt, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 61'i çocuk 213 Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıları sürdüreceklerini belirtti.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gantz ve ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'in telefonda görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede Gantz'ın, ABD'nin İsrail'in "kendini savunmasına" verdiği destekten dolayı Austin'e teşekkür ettiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Gantz, Austin'e Gazze'ye yönelik saldırılara "uzun soluklu sükünet" sağlanıncaya kadar devam edeceklerini söyledi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi hayatını kaybetti, 1442 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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