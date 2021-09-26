İsrail Savunma Bakanı Gantz: 'Abbas, inmesi zor olan bir ağaca tırmandı' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail Savunma Bakanı Gantz: "Abbas, inmesi zor olan bir ağaca tırmandı"

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel
İsrail Savunma Bakanı Gantz:

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, "İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz" şeklinde açıklama yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için "inmesi zor olan bir ağaca tırmandı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, "İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz" şeklinde açıklama yapan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas için "inmesi zor olan bir ağaca tırmandı." dedi.

Gantz, Abbas'ın dün New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurulu'na video mesaj yöntemiyle hitap ettiği konuşmasına ilişkin İsrail'in Kanal 13 televizyonuna değerlendirmede bulundu.

BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada, İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl verdiklerini söyleyen Abbas için Gantz, "Siyasi çözüme davet etmesi iyi bir durum ancak bir uyarı yaparak inmesi zor olan bir ağaca tırmandı." ifadelerini kullandı.

Gantz, Abbas'la bir görüşme daha yapma ihtimaline ilişkin "Kendisiyle sahada istikrarın sağlanması için güvenlik konularıyla ilgili görüşmüştüm. Gerekli bir durum olduğunda bir kez daha görüşebilirim." diye konuştu.

Gantz ile Abbas geçen ay işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araya gelmişti.

Abbas, dün, Ramallah kentinden, New York'taki BM 76. Genel Kurulu'na video mesaj yöntemiyle hitap etmişti.

İsrail'in imzalanan anlaşmalara uymadığını ve tüm barış girişimlerinden kaçındığını vurgulayan Abbas, "İşgal devletine, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967 sınırlarındaki işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz. Bu süre zarfında Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler) gözetiminde sınırı çizmeye ve tüm sorunları çözmeye hazırız. Aksi takdirde neden 1967 sınırları üzerinde bir İsrail'i tanımaya devam edeceğiz?" ifadesini kullanmıştı.

AA / Zeynep Tüfekçi Gülay - Son Dakika Haberleri
İngiltere'de tedarik sorunu bazı marketlerde rafların boş kalmasına neden oldu

İngiltere'de tedarik sorunu bazı marketlerde rafların boş kalmasına neden oldu

 Filistin Devlet Başkanı Abbas: 'İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz'

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "İsrail'e, işgaline son vermesi için bir yıl veriyoruz"

 Son dakika haberleri: BM: Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısı 350 bin, gerçek rakam ise çok fazla

Son dakika haberleri: BM: Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısı 350 bin, gerçek rakam ise çok fazla
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Kerem Kamışlı Yiğit Marcus Aral
Spor Balotelli Mesut Özil Mehmet Topal Bülent Uygun Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsrail Savunma Bakanı Gantz: 'Abbas, inmesi zor olan bir ağaca tırmandı' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 03:42:11. #1.11#