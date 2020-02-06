İsrail savaş uçaklarından Şam'a hava saldırısı
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İsrail savaş uçaklarından Şam'a hava saldırısı

İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdi.

06.02.2020 10:20 | Son Güncelleme: 06.02.2020 10:25
İsrail savaş uçaklarından Şam'a hava saldırısı

savaş uçakları Suriye'nin başkenti 'a hava saldırısı gerçekleştirdi.


İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da çeşitli hedeflere hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda Şam'ın Kisva, Marj Al-Sultan, Bağdat Köprüsü ve Güney Izra bölgeleri hedef alındı. Esad rejimine ait ajansı, ülkenin hava savunmasının başkent Şam'a yönelik füze saldırısını püskürttüğünü bildirdi.


Saldırı sırasında bölgede şiddetli patlama sesleri duyulduğu ifade edildi. - ŞAM

Kaynak: İHA
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