İsrail savaş uçaklarından Şam'a hava saldırısı
İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdi.
İsrail savaş uçakları, Suriye'nin başkenti Şam'da çeşitli hedeflere hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda Şam'ın Kisva, Marj Al-Sultan, Bağdat Köprüsü ve Güney Izra bölgeleri hedef alındı. Esad rejimine ait haber ajansı, ülkenin hava savunmasının başkent Şam'a yönelik füze saldırısını püskürttüğünü bildirdi.
Saldırı sırasında bölgede şiddetli patlama sesleri duyulduğu ifade edildi. - ŞAM