İsrail savaş uçakları yeniden Gazze'yi vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail savaş uçakları yeniden Gazze'yi vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde birçok noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'a ait mevzileri hedef alındı. Saldırılarda ölü ve yaralı olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçaklar, geçen ay yürürlüğe giren ateşkese rağmen dün gece saatlerinde Gazze'de Hamas'a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlemişti. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait bazı noktaları vurduğu ifade edilerek, saldırının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

Öte yandan Filistin'in Gazze Şeridi bölgesine yönelik 10 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Saldırılarda, 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, bin 948 kişi de yaralanmıştı.

İsrail savaş uçakları yeniden Gazze'yi vurdu
İsrail savaş uçakları yeniden Gazze'yi vurdu
İsrail savaş uçakları yeniden Gazze'yi vurdu
İsrail savaş uçakları yeniden Gazze'yi vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi
İkinci kez ateşkesi ihlal ettiler! İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İkinci kez ateşkesi ihlal ettiler! İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinli çocuk hayatını kaybetti
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan Filistinli çocuk hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Hande Ataizi Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ozan Tufan Yiğit Şardan Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail savaş uçakları yeniden Gazze'yi vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.06.2021 11:53:55. #1.13#

title