İsrail Savaş Uçakları Televizyon Kanalına Saldırdı

İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a ait Al-Aksa televizyonuna saldırı düzenlediği bildirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait Al-Aksa yerel televizyonu binasına saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırının ardından binanın tamamen yıkıldığı, birkaç kişinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'nin farklı bölgelerinde İsrail güçlerinin saldırılarında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)