- İsrail savaş uçakları televizyon kanalına saldırdı

GAZZE - İsrail savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a ait Al-Aksa televizyonuna saldırı düzenlediği bildirildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait Al-Aksa yerel televizyonu binasına saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırının ardından binanın tamamen yıkıldığı, birkaç kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'nin farklı bölgelerinde İsrail güçlerinin saldırılarında 3 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.