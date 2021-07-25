İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'na ait noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'na ait noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail, Gazze Şeridi'nden yangın çıkaran balonların atıldığını iddia ederek, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'na ait noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi. Filistinli kaynaklar, İsrail'in Han Yunus'un doğusunu, Karama bölgesindeki tarım arazileri ile Sudania bölgesindeki bir tarım arazisini de hedef aldığını ifade etti. Saldırıda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

İsrail basını, hava saldırılarını İsrail topraklarına yangın çıkaran balonların fırlatılmasına yanıt olarak İsrail Hava Kuvvetleri'nin hava saldırısı düzenlediğini ifade etti. - GAZZE

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Ersin Tatar Oğuzhan Asiltürk Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Şeyma Subaşı Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Serdar Aziz Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Gedson Fernandes Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.07.2021 00:04:43. #1.13#

title