İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
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İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail'e ait savaş uçaklarının gece saatlerinde işgal altındaki Gazze'de farklı noktalara saldırı gerçekleştirdiği, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

İsrail'e ait savaş uçaklarının gece saatlerinde işgal altındaki Gazze'de farklı noktalara saldırı gerçekleştirdiği, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Filistin güvenlik kaynakları, İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde işgal altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti. Saldırılarda Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın batısında yer alan Hamas'a ait noktaların ve Badr bölgesinin İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındığı kaydedildi. Can kaybının yaşanmadığı belirtilirken, işgalci İsrail'in hedef aldığı noktalarda büyük hasar meydana geldiği belirtildi. Hedef alınan yerler arasında uçaksavar füzesi fırlatma noktası, üretim tesisi ve bir tünelin bulunduğu aktarıldı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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