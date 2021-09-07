İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi
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İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi

İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait bir noktayı hedef aldı.

Saldırının ardından hedef alınan noktadan duman yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan da saldırıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi
İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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