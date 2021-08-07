İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyinde "Sivil Yönetim" adı verilen bir hükümet binasını hedef aldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan da saldırıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı