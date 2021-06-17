İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi
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İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bir hedefi bombaladı.

İsrail'in vurduğu hedefle ilgili henüz bilgi edinilemedi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar saldırı sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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