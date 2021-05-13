İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde iki evi bombaladı

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde iki evi bombaladığı bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde iki evi bombaladığı bildirildi.

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Beric Mülteci Kampı ile güneydeki Rafah kentinde iki evi hedef aldı.

Tanıklar, bombalanan evlerin tamamen yıkıldığını, sivil savunma ekiplerinin enkaz altında canlı aradıklarını, şehit çıkmasından endişe edildiğini söyledi.

Yıkılan evlerin çevresindeki binaların da bombardımandan büyük hasar gördüğü belirtildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı