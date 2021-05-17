Son dakika... İsrail savaş uçakları Gazze'de bir sünger fabrikasını vurdu
Son dakika haberler... İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir sünger fabrikasını bombaladı.
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir sünger fabrikasını bombaladı.
Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampının doğusunda yer alan sünger fabrikası, İsrail uçakları tarafından fosfor bombalarıyla hedef alındı, yanıcı maddelerin bulunduğu fabrikada saldırı sonrası büyük çaplı yangın çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı