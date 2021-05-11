İsrail savaş uçakları Gazze'de bir binayı vurdu: 2 ölü

İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki bir binaya yönelik düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybederken, 8 Filistinli de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki bir binaya yönelik düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybederken, 8 Filistinli de yaralandı.

İsrail-Filistin arasındaki gerilim devam ederken, İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Gazze'de çeşitli bölgeleri vurmayı sürdürüyor. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Al-Rimal Mahallesi'nde bulunan bir binayı hedef aldı. Saldırı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 8 Filistinli de yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ve sivil savunma ekipleri, yaralıları Gazze'deki El-Şifa Hastanesi'ne kaldırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken, bazılarının durumu ağır olmak üzere toplam 103 kişi yaralandı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı