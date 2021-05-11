İsrail savaş uçakları Gazze'de bir binayı vurdu: 2 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir binayı vurdu: 2 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki bir binaya yönelik düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybederken, 8 Filistinli de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki bir binaya yönelik düzenlediği saldırılarda 2 Filistinli hayatını kaybederken, 8 Filistinli de yaralandı.

İsrail-Filistin arasındaki gerilim devam ederken, İsrail Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları Gazze'de çeşitli bölgeleri vurmayı sürdürüyor. İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Al-Rimal Mahallesi'nde bulunan bir binayı hedef aldı. Saldırı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 8 Filistinli de yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ve sivil savunma ekipleri, yaralıları Gazze'deki El-Şifa Hastanesi'ne kaldırdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken, bazılarının durumu ağır olmak üzere toplam 103 kişi yaralandı.

(Muhammed Rabah/İHA)

İsrail savaş uçakları Gazze'de bir binayı vurdu: 2 ölü
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir binayı vurdu: 2 ölü
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir binayı vurdu: 2 ölü
İsrail savaş uçakları Gazze'de bir binayı vurdu: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu bildirdi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen patlamada 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğunu bildirdi.
Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı
Gazze Şeridi'nden İsrail'in birçok bölgesine roket atıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Demet Akalın Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Serdar Aziz Samet Aybaba Yılmaz Vural
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail savaş uçakları Gazze'de bir binayı vurdu: 2 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 13:38:18. #1.14#

title