İsrail savaş uçakları, filistin'de birçok noktayı bombaladı
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde birkaç noktayı bombaladığı belirtildi.
10.09.2019 10:27
İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde birkaç noktayı bombaladığı belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları bugün sabahın erken saatlerinde Beit Hanoun'un doğusu, Beit Lahiya'nın kuzeyi ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde belirli hedefleri bombaladı.
Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları bugün sabahın erken saatlerinde Beit Hanoun'un doğusu, Beit Lahiya'nın kuzeyi ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde belirli hedefleri bombaladı.
Ayrıca haberde, İsrail Kuvvetleri'nin, Gazze'den sınıra yakın yerleşim yerlerine fırlatılan füzelere karşılık olarak bombaladığını iddia ettiğine yer verildi.
Kaynak: DHA