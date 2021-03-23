İsrail sandık başında; seçim anketleri koalisyon bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İsrail sandık başında; seçim anketleri koalisyon bekliyor

23.03.2021 13:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 14:08
İsrail sandık başında; seçim anketleri koalisyon bekliyor

İsrail halkı, 2 yıl içinde 4'üncü kez sandığa giderek, genel seçimde bugün oy kullanmaya başladı.

İsrail halkı, 2 yıl içinde 4'üncü kez sandığa giderek, genel seçimde bugün oy kullanmaya başladı. Likud Partisi lideri ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karşısında en güçlü rakip, merkez Yesh Atid Partisi Lideri Yair Lapid gösteriliyor. Seçimlerde 37 parti yarışacak. Seçim anketleri, yolsuzluk davalarıyla oy kaybettiği belirtilen Likud Partisi lideri Başbakan Netanyahu'nun yürüttüğü koronavirüs aşı kampanyası ile bazı Arap ülkeleriyle yaptığı "normalleşme" anlaşmalarına güvendiğini ancak diğer yandan rakibi merkez Yesh Atid Partisi Lideri Yair Lapid'in de İsrail parlamentosu Knesset'te 61 sandalye kazanarak üstünlük sağlamayacağını gösterdi. İsrail'de anketler, hükümetin bir kez daha koalisyon ile gerçekleşeceği yönünde sonuç verirken seçmenlerin yüzde 15'inin kararsız olduğunu açıkladı.

Netanyahu'nun, İsrail'in 9,3 milyon insanına yetecek kadar aşı sağlamak için hızlı şekilde lobi çalışması yaparak sadece 3 ayda yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 80'inin aşılanmasını sağladığı için oylarının yükselmesi bekleniyor.Seçim sonucunda koalisyon veya birlik hükümeti kurulamazsa 5'inci tur seçime gidilecek. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Celal Adan Pervin Buldan Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Guy Ritchie Şeyma Subaşı Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Gökhan Gönül Mesut Bakkal Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İşçi Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail sandık başında; seçim anketleri koalisyon bekliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 14:38:30. #1.15#
title