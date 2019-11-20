İsrail saldırısında gözünü kaybeden Filistinli gazeteciye Tunuslu meslektaşlarından destek

20.11.2019 22:34 | Son Güncelleme: 20.11.2019 22:38

Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası, işgal altındaki Batı Şeria'da cuma günü düzenlenen protestoları takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybeden Filistinli foto muhabiri Muaz Amarna'ya destek gösterisi düzenledi.

Başkent Tunus'taki sendika binası önünde toplanan gazeteciler, sol gözlerini bandajlayarak Amarna'ya destek mesajları gönderdi.

Gazeteciler ayrıca Filistinli foto muhabiri Amarna'nın sol gözü bandajlı resminin bulunduğu ve altında "Biz hakikatin gözüyüz", "Hakikatin gözü karartılamaz" yazan dövizler taşıdı.

Gösteri öncesi sendika binasında Filistin'in Tunus Büyükelçisi Hail Fahum, Filistin Büyükelçiliği temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirildi.

"İşgalcilerin suçlarını belgeleyen hakikatin gözü hedef alındı"

Basın toplantısında konuşan Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası Başkanı Naci el-Bağuri, Filistinli foto muhabiri Amarna'nın maruz kaldığı durumu, "işgalcilerin suçlarını belgeleyen hakikatin gözünün hedef alınması" olarak nitelendirdi.

Bağuri, öldürme ve yıkım eylemlerine karışan İsrailli yetkililerin yargılanması için Uluslararası Gazeteciler Federasyonu, Arap Gazeteciler Birliği ve uluslararası sivil toplum örgütleriyle temasa geçtiklerini aktardı.

Kaynak: AA