İsrail saldırısında evleri yıkılan Gazzeli aile enkazın ortasında yaşıyor

13.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:58

İsrail'in yaklaşık 2 ay önce Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evleri yıkılan Filistinli aile, derme çatma bir çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçlerinin Kasım 2019'da gerçekleştirdiği saldırılarda 17 kişilik Ebu Amra ailesinin evi de yerle bir oldu. Gazzeli aile, yağmurun ve soğuğun bastırdığı kara kış günlerinde gidecek başka yer bulamadıkları için evlerinin enkazı üzerine teneke ve naylondan derme çatma bir çadır kurdu.

Çadırın önünde yaktıkları ateşin etrafında toplanan aile, ısınma, yemek pişirme ve yemek yeme gibi ihtiyaçlarını burada gidermeye başladı.

Ateşin hararetinden yüzleri kızaran ancak sırtları üşüyen küçük çocuklar, hasta olmamak için annelerinin kucağına oturtuluyor.

Yeterli kalın kıyafet ve battaniyeye de sahip olmayan Filistinli aile, çaresizliğin kıskacında gün geçirmeye çalışıyor. Güneşli günlerde ise çocuklar, genellikle çadır etrafında oynayarak vakit geçiriyor.

"Sığınacak bir yer istiyoruz"

Evinin enkazına bakarak hüzünlenen baba Hamude Ebu Amra, eşi, ikisi evli 7 çocuğu, 2 gelini ve 6 torununu soğuktan koruyabileceği yeni bir ev inşa etmeyi diliyor.

İçinde bulundukları zor durumu AA muhabirine anlatan Ebu Amra, "Tam bir trajedi içindeyiz. Gece boyu çadırın içine sızan yağmur sularını boşaltmaya çalışıyoruz. Kimse bizi görmüyor, duymuyor. Sığınacak bir yer istiyoruz. Böyle ne kadar dayanabiliriz! Bu hayat insani mi? Yatağımız yok, soğuktan koruyacak kıyafetimiz yok. Doğru düzgün uyku uyuyamıyoruz." dedi.

Kendisinin ve eşinin hasta olduğunu belirten Ebu Amra, kimseden yardım görmediklerini ve evlerinin yeniden imarı için kendileriyle iletişim kurulmadığını belirtti.

Ne olmuştu?

İsrail ordusunun 12 Kasım 2019'da Gazze'de İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği saldırı, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına, roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail'in Gazze'ye iki gün boyunca düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. Saldırılarda çok sayıda ev ve bina zarar görmüş ve yıkılmıştı.

İslami Cihad Hareketi, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, İsrail ile Mısır ara buluculuğunda ateşkese varıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA