İsrail saldırısında eşiyle 4 çocuğunu yitiren baba: "Sesler kesildikçe onları kaybettiğimi anladım"
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İsrail saldırısında eşiyle 4 çocuğunu yitiren baba: "Sesler kesildikçe onları kaybettiğimi anladım"

Anadolu Ajansı / Ömer Ensar - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazları İsrail'in saldırısında eşini ve dört çocuğunu kaybeden acılı baba Riyad İşşekuntena ile röportaj İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda eşini ve dört çocuğunu kaybeden acılı baba Riyad İşşekuntena, "Çocuklarımın enkaz...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazları

İsrail'in saldırısında eşini ve dört çocuğunu kaybeden acılı baba Riyad İşşekuntena ile röportaj İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda eşini ve dört çocuğunu kaybeden acılı baba Riyad İşşekuntena, "Çocuklarımın enkaz altından bağırışlarını duydum. 2,5 yaşındaki oğlum Zeyn, 'baba baba' diyerek bağırıyordu. 8 yaşındaki kızım Dana da kısık bir sesle bağırıyordu. Ama hiçbir şey yapamadım. Bir süre sonra sesler kesildikçe onları kaybettiğimi anladım." dedi.

İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze kentinin El-Vahde Caddesinde sivillerin yaşadığı bir noktaya 16 Mayıs gecesi saldırı düzenledi. Güvenli caddeyi bir anda enkaz ve ceset yığınına çeviren saldırıda 10'u çocuk 16'sı kadın 43 kişi hayatını kaybetti.

İşşekuntena da eşi Abir (28), 2,5 yaşındaki oğlu Zeyn ve 5 yaşındaki Yahya ile 6,7 ve 8 yaşlarındaki kızları Lana, Suzi ve Dana ile enkaz yığınları altında kaldı.

Enkazdan sadece 7 yaşındaki Suzi ile kendisi sağ çıkan Filistinli baba İşşekuntena, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı o elim anları gerçek anlamda tarif edecek hiçbir kelime olmadığını söyledi.

İsrail saldırısında eşiyle 4 çocuğunu yitiren baba: 'Sesler kesildikçe onları kaybettiğimi anladım'
İsrail saldırısında eşiyle 4 çocuğunu yitiren baba: 'Sesler kesildikçe onları kaybettiğimi anladım'
İsrail saldırısında eşiyle 4 çocuğunu yitiren baba: 'Sesler kesildikçe onları kaybettiğimi anladım'
İsrail saldırısında eşiyle 4 çocuğunu yitiren baba: 'Sesler kesildikçe onları kaybettiğimi anladım'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ensar

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