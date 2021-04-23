İsrail saldırısında bacağını kaybeden Gazzeli genç, ramazan davulculuğunu koltuk değnekleriyle sürdürüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail'in Gazze sınırındaki saldırısında sağ bacağını kaybeden Filistinli Heysem Nasr Heysem Nasr'ın koltuk değnekleriyle yürüyerek ramazan davulculuğu yapması Heysem Nasr ile röportaj İsrail'in Gazze sınırındaki saldırısında sağ bacağını kaybeden Gazzeli genç, uzun...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsrail'in Gazze sınırındaki saldırısında sağ bacağını kaybeden Filistinli Heysem Nasr

Heysem Nasr'ın koltuk değnekleriyle yürüyerek ramazan davulculuğu yapması

Heysem Nasr ile röportaj İsrail'in Gazze sınırındaki saldırısında sağ bacağını kaybeden Gazzeli genç, uzun yıllardır gönüllü olarak yaptığı ramazan davulculuğunu bırakmadı.

Filistinli Heysem Nasr, 3 yıl önce Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında, İsrail güçlerinin ölçüsüz müdahalesi sonucu sağ bacağını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yaşayan 22 yaşındaki Gazzeli genç, engeline rağmen gönüllü olarak yaptığı davulculuk mesleğini sürdürüyor. Mesaisi gece vakti başlayan Nasr, sokaklarda davul çalıp mani söyleyerek halkı sahura kaldırıyor.

Filistinli Nasr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de Gazze sınırında barışçıl gösterilere katıldığı sırada İsrail askerleri tarafından hedef alındığını ve bacağından yaralandığını belirtti.

Bacağının geçirdiği operasyonlara rağmen kurtarılamadığını ve ampute edildiğini söyleyen Nasr, uzun yıllardır yaptığı ramazan davulculuğunu bacağı kesildikten sonra da bırakmadığını söyledi.

"Bu gelenek insanlara mübarek ayda ayrı bir sevinç katıyor"

Nasr, ramazan geleneği davulculuğun teknolojik gelişmelerle birlikte yok olmak üzere olduğuna dikkati çekerek, "Gelenek ve göreneklerimizden biri olan bu mesleği, insanların ve çocukların zihninde canlı tutmak istiyorum. Bu gelenek, insanlara mübarek ayda ayrı bir sevinç katıyor. Balkonlardan beni gören çocuklar mutlu oluyor." dedi.

Ekonomik açıdan zor durumda olmasına rağmen gönüllü ve ücretsiz bir şekilde bu işi yaptığını anlatan Nasr, daha önce 10 kişiden oluşan ailesinin geçimini temin edebilmek için inşaatlarda çalıştığını, ancak İsrail saldırısının ardından bacağı kesilince işini bırakmak zorunda kaldığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı