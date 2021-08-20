İsrail saldırısında 4 çocuğunu kaybeden Filistinli baba: "Küçük oğlum yaşasaydı bugün okula başlayacaktı"

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 3 ay önce düzenlediği saldırıda eşini ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli Muhammed el-Hadidi'nin evinde bu sene, okulların açıldığı ilk günlerdeki telaş ve mutluluk yerine yas var.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 3 ay önce düzenlediği saldırıda eşini ve 4 çocuğunu kaybeden Filistinli Muhammed el-Hadidi'nin evinde bu sene, okulların açıldığı ilk günlerdeki telaş ve mutluluk yerine yas var.

Bayramlaşmak için gittikleri Şati Mülteci Kampı'nda akrabalarına ait evin 15 Mayıs'ta İsrail tarafından hedef alınması sonucu eşini ve 4 çocuğunu kaybeden baba Hadidi'nin ailesinden geriye sadece henüz yaşını bile doldurmamış Ömer bebek kaldı.

Yaşadığı elim olayın üzerinden henüz üç ay geçen Filistinli babanın acıları, çeşitli vesilelerle tazeleniyor.

Bu hafta eğitim-öğretim yılının başlamasıyla bölgedeki diğer evlerde yaşanan okul hazırlığı telaşı bu sene Hadidi ailesinin evine uğramadı.

Okul arkadaşları tarafından fotoğraflarla anıldılar

Muhammed el-Hadidi, önceki senelerde çocuklarını götürdüğü okullara bu sene tek başına gitti.

Okul arkadaşları, hayatta olsalardı ilkokuldan liseye kadar farklı sınıflarda olacak olan arkadaşları Suheyb (14), Yahya (12), Abdurrahman (9) ve Usame'yi (6) sıralarına koydukları fotoğraflarla andı.

Hadidi, çocuklarının hatırasını yad eden arkadaşlarını okulda ziyaret etti.

Filistinli baba her yıl bu günlerde okul öncesi hazırlık için çocuklarıyla uzun vakitler geçirdiklerini, çeşitli kırtasiye ürünleri ve kitap aldıklarını söyledi.

"Küçük oğlum Usame okumaya çok hevesliydi"

Okulun ilk gününde çocuklarını kendisinin okula götürdüğünü ve onlara bazı nasihatlerde bulunduğunu kaydeden Hadidi, "Çocuklarımı bu sene de geçmişte olduğu gibi okullarına götürebilmek, sınıflarına yerleştirebilmek ve öğretmenlerine emanet edebilmek isterdim." dedi.

Hadidi, "Küçük oğlum yaşasaydı bugün okula başlayacaktı." diyerek şunları söyledi:

"Vefat eden en küçük oğlum Usame, okumaya çok hevesliydi; bana her zaman okula ne zaman başlayacağını sorardı. Ne zaman okul çantası taşıyacağım, ne zaman okul forması giyeceğim diye sorar dururdu."

"Ömer'le bizi bir başımıza bıraktılar"

Yılın bu zamanlarında çocukların kitap ve defterlerini kapladıklarını, üzerlerine isimlerini yazdıklarını, gerekli kırtasiye malzemelerini aralarında paylaştırdıklarını anımsayan Hadidi, hissettiği acıyı, "Ancak onlar gittiler, oğlum Ömer'le bizi bir başımıza bıraktılar." sözleriyle ifade etti.

Hadidi, saldırıda kaybettiği çocuklarının farklı eğilimleri ve hayalleri olduğundan söz etti.

Filistinli baba, "Suheyb, kuşları beslemeyi, onlara bakmayı çok severdi. Küçüğü Yahya ise elektronik programlara meraklıydı; programcı olmak istiyordu. Abdurrahman da çok sakindi; seyahat etmeyi ve doktor olmayı isterdi. Usame ise okula başlayacaktı." diye konuştu.

Böylesi bir akıbeti asla tahayyül edemeyeceğini vurgulayan Hadidi, "Ben sivil bir vatandaşım, herhangi bir grupla hiçbir bağlantım yok. Neden çocuklarımı öldürdüler?" sözleriyle İsrail'e tepkisini ortaya koydu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan itibaren 11 gün boyunca hedef aldığı Gazze'de 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy