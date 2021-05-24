İsrail saldırılarının Gazze'deki turizm sektörüne zararı 25 milyon dolar
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İsrail saldırılarının Gazze'deki turizm sektörüne zararı 25 milyon dolar

İsrail saldırılarının Gazze'deki turizm sektörüne zararı 25 milyon dolar
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

İsrail'in 11 gün süren saldırılarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde turizm sektörüne verdiği zararın 25 milyon dolar olduğu bildirildi.

İsrail'in 11 gün süren saldırılarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nde turizm sektörüne verdiği zararın 25 milyon dolar olduğu bildirildi.

Filistin Otelcilik, Lokantacılık ve Turizm Hizmetleri Kurulu tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 10 Mayıs'ta başlattığı saldırıların Gazze'deki turizm sektöründe neden olduğu zarara ilişkin bilgi verildi.

İsrail saldırılarının doğrudan ve dolaylı olarak turizm sektörüne büyük zarar verdiği, Gazze'deki 50 turizm işletmesinin tamamen ya da kısmen hasar gördüğü ifade edildi.

Gazze'de turizm sektöründe 8 bin kişinin istihdam edildiği yaklaşık 800 işletme bulunduğu ve bu sektördeki yatırım hacminin bir milyar dolar olduğu belirtilen açıklamada, sektörün yaşadığı zararın karşılanması ve yıkılan yerlerin yeniden imar edilmesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail saldırılarının Gazze'deki turizm sektörüne zararının 25 milyon dolar olduğu kaydedildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli yaşamını yitirmiş, 1948 kişi yaralanmış,120 binden fazla kişi de evlerinden olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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