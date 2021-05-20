İsrail saldırılarından korunmak için okula sığınan kadın doğum yaptı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evlerinden olan Filistinliler, Gazze kentinde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ait (UNRWA) bir okula sığındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evlerinden olan Filistinliler, Gazze kentinde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ait (UNRWA) bir okula sığındı. Savaş sırasında evini kaybeden Filistinli bir kadın, bebeğini okulda dünyaya getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı