İsrail saldırılarından korunmak için okula sığınan kadın doğum yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail saldırılarından korunmak için okula sığınan kadın doğum yaptı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evlerinden olan Filistinliler, Gazze kentinde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ait (UNRWA) bir okula sığındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda evlerinden olan Filistinliler, Gazze kentinde Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na ait (UNRWA) bir okula sığındı. Savaş sırasında evini kaybeden Filistinli bir kadın, bebeğini okulda dünyaya getirdi.

İsrail saldırılarından korunmak için okula sığınan kadın doğum yaptı
İsrail saldırılarından korunmak için okula sığınan kadın doğum yaptı
İsrail saldırılarından korunmak için okula sığınan kadın doğum yaptı
İsrail saldırılarından korunmak için okula sığınan kadın doğum yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

BM'den Gazze'de 'çocukların hayatını cehenneme çeviren' çatışmalara derhal son ver verilmesi çağrısı
BM'den Gazze'de "çocukların hayatını cehenneme çeviren" çatışmalara derhal son ver verilmesi çağrısı
Son dakika haber... İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir kadın hayatını kaybetti
Son dakika haber... İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir kadın hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli daha hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli daha hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sergey Lavrov Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Çakır Pınar Altuğ Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Gökhan Töre Fatih Terim Hakan Arslan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail saldırılarından korunmak için okula sığınan kadın doğum yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 20:08:30. #1.13#

title