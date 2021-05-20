İsrail saldırılarında kedisini kurtaran çocuğun sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail saldırılarında kedisini kurtaran çocuğun sevinci

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İsrail'in saldırıları devam ederken, saldırılar sırasında kaçan Gazzeli Ayham kedisini kurtardığı anda yaşadığı mutluluk görüntülendi.

İsrail'in saldırıları devam ederken, saldırılar sırasında kaçan Gazzeli Ayham kedisini kurtardığı anda yaşadığı mutluluk görüntülendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yönelik saldırılarından en faza etkilenen çocuklar oluyor. Gazze'de sivillerin evleri yoğun bir şekilde İsrail tarafından hedef alınırken, Gazzeli çocuk Ayham korkarak evinden kaçarken kedisini kurtarmayı unutmadı. Sokağa kaçan Ayham kendisine sarılırken görüntülendi. Ayham, "Kedimi benimle götürüyorum. Adı Batman, teyzemin evine gidiyoruz. Evdeydik, saldırıların sesi duyduk. Art arda sesler geldi ve kaçtık. Kedimi kurtardım" ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 227'ye, yaralı sayısının ise bin 620'ye yükseldiği açıklandı.

(Muhammed Rabah/İHA)

İsrail saldırılarında kedisini kurtaran çocuğun sevinci
İsrail saldırılarında kedisini kurtaran çocuğun sevinci
İsrail saldırılarında kedisini kurtaran çocuğun sevinci
İsrail saldırılarında kedisini kurtaran çocuğun sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Sergey Lavrov Mustafa Destici Mustafa Sarıgül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Burak Sergen Ceyda Düvenci Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Arda Turan Şenol Güneş Hakan Arslan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail saldırılarında kedisini kurtaran çocuğun sevinci - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 11:20:33. #1.16#

title