İsrail saldırılarında kedisini kurtaran çocuğun sevinci

İsrail'in saldırıları devam ederken, saldırılar sırasında kaçan Gazzeli Ayham kedisini kurtardığı anda yaşadığı mutluluk görüntülendi.

İsrail'in saldırıları devam ederken, saldırılar sırasında kaçan Gazzeli Ayham kedisini kurtardığı anda yaşadığı mutluluk görüntülendi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yönelik saldırılarından en faza etkilenen çocuklar oluyor. Gazze'de sivillerin evleri yoğun bir şekilde İsrail tarafından hedef alınırken, Gazzeli çocuk Ayham korkarak evinden kaçarken kedisini kurtarmayı unutmadı. Sokağa kaçan Ayham kendisine sarılırken görüntülendi. Ayham, "Kedimi benimle götürüyorum. Adı Batman, teyzemin evine gidiyoruz. Evdeydik, saldırıların sesi duyduk. Art arda sesler geldi ve kaçtık. Kedimi kurtardım" ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 227'ye, yaralı sayısının ise bin 620'ye yükseldiği açıklandı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı