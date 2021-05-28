İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'de anma etkinliği düzenlendi

Törene yüzlerce Filistinli katılması İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri geçit töreninden detaylar Törenden detaylar GAZZE - Hamas Hareketi, İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'nin Han Yunus kentinde anma etkinliği düzenlendi.

Törene yüzlerce Filistinli katılması

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri geçit töreninden detaylar

Törenden detaylar

GAZZE - Hamas Hareketi, İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'nin Han Yunus kentinde anma etkinliği düzenlendi. Törene Hamas Hareketi'nin Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar ve çok sayıda Hamas yetkilisi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı