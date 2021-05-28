İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'de anma etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'de anma etkinliği düzenlendi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Törene yüzlerce Filistinli katılması İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri geçit töreninden detaylar Törenden detaylar GAZZE - Hamas Hareketi, İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'nin Han Yunus kentinde anma etkinliği düzenlendi.

Törene yüzlerce Filistinli katılması

İzzeddin el-Kassam Tugaylarının askeri geçit töreninden detaylar

Törenden detaylar

GAZZE - Hamas Hareketi, İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'nin Han Yunus kentinde anma etkinliği düzenlendi. Törene Hamas Hareketi'nin Gazze Sorumlusu Yahya es-Sinvar ve çok sayıda Hamas yetkilisi katıldı.

İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'de anma etkinliği düzenlendi
İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'de anma etkinliği düzenlendi
İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'de anma etkinliği düzenlendi
İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'de anma etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM İnsan Hakları Konseyinin Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması
Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM İnsan Hakları Konseyinin Filistin özel oturumunda konuştu Açıklaması
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarının savaş suçu teşkil edebileceğini bildirdi.
Haaretz gazetesi İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını manşetten verdi
Haaretz gazetesi İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını manşetten verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Adnan Menderes Devlet Bahçeli Hasan Polatkan
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Meltem Hocaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Filistinliler için Gazze'de anma etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 01:30:17. #1.13#

title