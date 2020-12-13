İsrail saldırılarında gözlerini kaybeden Filistinliler TİKA destekli yapay göz projesiyle eski görünümlerine kavuşuyor

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda gözlerini kaybeden Filistinliler, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansının (TİKA) finanse ettiği yapay cam göz projesiyle doğal görünümlerine kavuşuyor.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda gözlerini kaybeden Filistinliler, Türkiye İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansının (TİKA) finanse ettiği yapay cam göz projesiyle doğal görünümlerine kavuşuyor.

Projede görevli yapay cam göz yapımı uzmanı Allam el-Ağa, TİKA'nın desteğiyle Gazze'de bulunan Genel Hizmet Derneği Hastanesindeki atölyesinde üretimini yeni bitirdiği gözlerin üzerine kılcal damarlar çiziyor.

İsrail'in Gazze'ye sık sık düzenlediği saldırılarda gözlerini kaybeden kişiler için yapılan yapay cam gözler son haline gelene kadar Ağa'nın da "karmaşık" olarak nitelendirdiği bir süreçten geçiyor.

Filistinli Selamet Vakfının yaralı ve engellilerin bakımı için yürüttüğü, İsrail saldırıları nedeniyle gözlerini kaybeden 10 kişi için yapay cam göz üretim ve yerleştirme projesi TİKA tarafından finanse ediliyor.

İsrail'in saldırılarında gözlerini kaybeden kişiler, yapay gözlerle yüzlerindeki doğal dış görünüşe tekrar kavuşma imkanı yakalıyor.

Selamet Vakfının verilerine göre Gazze'de İsrail'in saldırılarında gözlerini kaybeden yaklaşık 300 kişi bulunuyor.

Üretim süreci

AA muhabirine konuşan Ağa, "Filistin'de yapay göz çalışmaları, özellikle İsrail saldırılarının yol açtığı sıkıntılı koşullar dikkate alındığında acil bir gereklilik olarak görülüyor." dedi.

Yapay göz üretim sürecinin birçok aşaması olduğunu söyleyen Ağa, şunları anlattı:

"Yaralanmadan bir ay sonrasında, göz yuvası boşaltılıyor. Çalışmalar için göz izi alınıyor. Deneysel modelin diğer gözle uyuşacak şekilde hazırlanmasından sonra iris üretiliyor. Uyumlu renklerle boyanması ve kılcal damarların eklenmesiyle son olarak, yapay gözü değişikliklerden korumak için şeffaf akrilik ile kaplama işlemi yapılıyor."

Ağa ayrıca, "Yapay gözün tamamı göze zarar vermeyen malzemelerden biri olduğu için akrilik kullanılarak üretiliyor. Böylece gözün üretildiği madde etkileşime girmiyor ve göz yuvasına herhangi bir hassasiyet veya yan etki yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Filistinli uzman, gözü kullanan kişilerin kendilerinin çıkarması, takması ve hasardan koruması için doğru temizleme konusunda eğitilmesi gerektiğini söyledi.

TİKA'nın desteğiyle Filistinlilerin acısı hafifliyor

Selamet Vakfı Müdür Yardımcısı Abdullah el-Haccar ise TİKA'nın desteğiyle yürütülen bu insani projenin, görme yetisini kaybeden Filistinlilerin acısını hafiflettiğini dile getirdi.

Haccar, çeşitli nedenlerle gözünü kaybedenlerin sayısının artmasıyla bu projenin Vakfın her yıl uyguladığı temel uygulamalardan biri haline geldiğini aktardı.

TİKA'nın desteklediği projelerle, Filistin toplumunda engellilere en çok yardım eden kuruluşlardan biri olduğunu belirten Haccar, yardımları ve destekleri için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve TİKA'ya teşekkürlerini ifade etti.

Filistinli gencin mutluluğu

15 yaşındaki Filistinli Rani el-Behensavi, ablukanın kaldırılması için geçen yıl katıldığı Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu sol gözünü kaybetmiş.

"Ailemin benim için yapay göz almaya gücü yoktu. Bir yapay cam gözün fiyatının bin doları buluyor." Behensavi, söz konusu projeden yararlandığı ve kaybettiği gözünün yerine yapay göz yerleştirildiği için büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Filistinli genç, verdikleri destek ve gösterdikleri çabalar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Gözünü kaybedenlerin çoğu genç

Genel Hizmet Derneği Göz İhtisas Hastanesi Tıbbi Direktörü İyad el-Hillis de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda gözlerini kaybeden yaralıların çoğunu gençler oluşturuyor." dedi.

Hillis, gençlere yapay göz takılmasının hem tıbbi hem de psikolojik olarak önemli olduğunun altını çizdi.

Tıbbi açıdan, yapay göz yapılarak engelli kişilerin doğal bir görünüm kazanmalarının sağlandığını ifade eden Hillis, yapay cam gözün aynı zamanda sosyal hayatlarına devam etmeleri için engelli Filistinlilere psikolojik destek verdiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mohamed alaloul