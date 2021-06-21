İsrail saldırılarında dükkanı yıkılan kitapçıya 200 bin dolar bağış
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail saldırılarında dükkanı yıkılan kitapçıya 200 bin dolar bağış

İsrail saldırılarında dükkanı yıkılan kitapçıya 200 bin dolar bağış
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İsrail'in işgal altındaki Gazze'ye yönelik hava saldırılarında dükkanı yıkılan Filistinli kitapçı Samir Mansour için kısa sürede dünya çapında 200 bin dolar bağış toplandı.

İsrail'in işgal altındaki Gazze'ye yönelik hava saldırılarında dükkanı yıkılan Filistinli kitapçı Samir Mansour için kısa sürede dünya çapında 200 bin dolar bağış toplandı. 

Gazze'de İsrail güçlerinin hava saldırısı sonucu tamamen yıkılan iki katlı 'Samir Kitapçısı' için kısa sürede yaklaşık 200 bin dolar bağış toplandı. Bağış kampanyası, internet üzerinden bağış toplanan bir platformda insan hakları avukatları Mahvish Rukhsana ve Clive Stafford Smith tarafından başlatıldı. ABD'li avukatlar, Mayıs ayında başlattıkları kampanya için hazırladıkları bilgi metninde "Gazze'nin en büyük, en sevilen kitapçısı ve kütüphanesi Salı günü hava saldırılarıyla yıkıldı. İki katlı Samir Mansour kitapçısı 21 yıl önce inşa edilmiş, yerel Gazze topluluğu ve Filistinli okul çocukları için bir toplum merkezi ve kitapçı olarak hizmet vermiştir" sözlerine yer verdi. Bağış kampanyası kısa sürede ilgi gördü ve Samir Mansour'un dükkanını tekrar inşa etmesi için yaklaşık 200 bin dolar bağış toplandı. Kampanyaya şimdiye kadar yaklaşık 4 bin 300 kişinin katıldığı ve kampanyanın 250 bin dolar limitinde sona ermesi bekleniyor.


İsrail saldırılarında dükkanı yıkılan kitapçıya 200 bin dolar bağış
İsrail saldırılarında dükkanı yıkılan kitapçıya 200 bin dolar bağış
İsrail saldırılarında dükkanı yıkılan kitapçıya 200 bin dolar bağış
İsrail saldırılarında dükkanı yıkılan kitapçıya 200 bin dolar bağış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Hande Ataizi Merve Dizdar Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Taylan Antalyalı Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail saldırılarında dükkanı yıkılan kitapçıya 200 bin dolar bağış - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 16:51:51. #1.15#

title