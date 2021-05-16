İsrail saldırılarında bugün 'en az 26 kişi öldü', İsrail 'Hamas lideri Sinvar'ı hedef aldığını' ileri sürdü
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BBC

İsrail saldırılarında bugün 'en az 26 kişi öldü', İsrail 'Hamas lideri Sinvar'ı hedef aldığını' ileri sürdü

İsrail saldırılarında bugün 'en az 26 kişi öldü', İsrail 'Hamas lideri Sinvar'ı hedef aldığını' ileri sürdü
BBC - Haberler | Dünya

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'deki hava saldırılarında Hamas'ın siyasi lideri Yahya Sinvar'ın evinin hedef alındığı söylendi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'deki hava saldırılarında Hamas'ın siyasi lideri Yahya Sinvar'ın evinin hedef alındığı söylendi. Bölgedeki yetkililer ise Pazar gününün ilk saatlerindeki hava saldırılarında en az 26 kişinni öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu Yahya Sinvar'ın evi olduğunu ileri sürerek bir bombardıman videosu paylaştı. Hamas'ın ise roket saldırılarıyla misilleme yaptığı aktarıldı.

Bombalanan evde Hamas lideri Yahya Sinvar ile kardeşi Muhammed Sinvar'ın yaşadığı ileri sürülürken, yerel kaynaklar Hamas liderinin evinin bombalandığını doğruladı. Ancak Yahya ve Muhammed Sinvar'ın akıbetine ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Pazartesi günü İsrail'in hava saldırılarının başlamasından bu yana, Gazze'de 47'si çocuk ve 29'u kadın olmak üzere en az 174 kişi yaşamını yitirdi, 1200 kişi yaralandı. İsrail'den yapılan açıklamada, ölenlerin arasında "onlarca militanın olduğu" ileri sürüldü.

BBC muhabiri: Gördüğüm en şiddetli hava saldırısı

BBC muhabiri Rushdi Abualouf, gece boyunca İsrail uçaklarının Gazze'de çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini aktararak, onlarca kişinin enkaz altında kaldığını söyledi.

BBC muhabiri, "Şimdiye kadar bu kadar yoğun bir hava saldırısı görmemiştim. Gazze'nin her yerinde patlama oluyor. Saldırıların konumuna dair yetkililerle iletişim kurmak zorlaştı" mesajını paylaştı.

Abualouf, "Şehrin batısında benim de yaşadığım bina deprem gibi sarsıldı. 200 kişinin yaşadığı binada büyük bir kaos yaşanıyor" dedi.

Gazze'deki sağlık otoriteleri, gece boyunca süren saldırılarda en az 26 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını bildirdi. Ölenler arasında sekiz çocuk ve 10 kadın da bulunuyor. Enkaz altında arama çalışmaları sürüyor.

İsrail ordusu ise gece boyunca Gazze şeridindeki Hamas mevzilerinden 120 roket fırlatıldığını ancak roketlerin ciddi bir yaralanmaya yol açmadığını duyurdu.

Haber kuruluşlarının binası yıkıldı

Gazze'de ABD merkezli Associated Press ve Katar merkezli Al Jazeera haber kuruluşlarının olduğu bir bina, İsrail'in dünkü hava saldırısı sonucu yıkılmıştı. İsrail yaptığı açıklamada "Hamas'ın askeri malzemelerinin olduğu binada yaşayanları kalkan olarak kullandığını" öne sürmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgedeki gerilimi azaltmak üzere gösterilen uluslararası çabalara rağmen "Hamas'ın saldırılarına yanıt vermeye devam edeceklerini" ilan etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ise, hem İsrail ordusunun hem de Filistin'in silahlı gruplarının, nüfusun yoğun olduğu yerlere hava saldırısı düzenleyerek savaş suçu işliyor olabileceği uyarısında bulundu.

İsrail saldırılarında bugün 'en az 26 kişi öldü', İsrail 'Hamas lideri Sinvar'ı hedef aldığını' ileri sürdü
İsrail saldırılarında bugün 'en az 26 kişi öldü', İsrail 'Hamas lideri Sinvar'ı hedef aldığını' ileri sürdü
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