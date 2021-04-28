İsrail saldırılarında bacağını kaybeden Filistinli, Ramazan davulculuğuna devam ediyor
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İsrail saldırılarında bacağını kaybeden Filistinli, Ramazan davulculuğuna devam ediyor

İsrail saldırılarında bacağını kaybeden Filistinli, Ramazan davulculuğuna devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İşgal altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah kentinde İsrail güçlerinin saldırıları sonucu ayağını kaybeden Filistinli Ramazan davulcusu Haitham Nasr, engeline rağmen Ramazan davulcusu olarak çalışmayı sürdürüyor.

İşgal altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah kentinde İsrail güçlerinin saldırıları sonucu ayağını kaybeden Filistinli Ramazan davulcusu Haitham Nasr, engeline rağmen Ramazan davulcusu olarak çalışmayı sürdürüyor.

İşgal altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentinde yaşayan Filistinli Ramazan davulcusu Haitham Nasr, 2018 yılında yaşanan İsrail saldırılarında bir ayağını kaybetti. Ayağını kaybetmeden önce gönüllü olarak davulcu işi yapan 22 yaşında Naser, ayağını kaybetmesinin ardından iyileşme sürecinde ara verdiği işine geri döndü. İsrail güçlerinin saldırılarında ayağını kaybetmesine rağmen işine devam eden Nasr, sokak sokak dolaşarak Filistin halkını sahura kaldırıyor.

Ramazan ayında, Filistin halkını sahurda uyandırmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Nasr, "Davulu çaldığımda çocuklar evlerinin balkonlarından bakıp beni büyük mutlulukla karşılaşıyor. Bu benim için çok önemli" dedi. Filistinlilerin bağışlarıyla geçinen Naser, protez bacağına kavuşmanın hayalini kuruyor. - GAZZE

İsrail saldırılarında bacağını kaybeden Filistinli, Ramazan davulculuğuna devam ediyor
İsrail saldırılarında bacağını kaybeden Filistinli, Ramazan davulculuğuna devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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