İsrail saldırılarına karşılık Gazze'den Tel Aviv ve çevresine roket atıldı
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İsrail saldırılarına karşılık Gazze'den Tel Aviv ve çevresine roket atıldı

İsrail saldırılarına karşılık Gazze'den Tel Aviv ve çevresine roket atıldı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara karşılık bölgedeki Filistinli direniş grupları Tel Aviv ve çevresine roket fırlattı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara karşılık bölgedeki Filistinli direniş grupları Tel Aviv ve çevresine roket fırlattı.

Gazze'den atılan çok sayıda roket nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde sirenler çaldı.

İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sisteminin atılan roketlerin büyük bölümünü havada imha ettiği görüldü.

Tel Aviv yönetimi, atılan roketler nedeniyle bölgede can kaybı veya hasar olup olmadığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, roket saldırılarının İsrail'in Gazze'de sivillerin yaşadığı yüksek katlı binalar ve evleri bombalamasına karşılık düzenlendiği belirtildi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

İsrail tarafında ise Gazze'den atılan roketler nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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