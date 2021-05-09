İsrail saldırıları Kadir Gecesi'nde de devam etti: 90 yaralı
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İsrail saldırıları Kadir Gecesi'nde de devam etti: 90 yaralı

İsrail saldırıları Kadir Gecesi'nde de devam etti: 90 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail güçlerinin Kadir Gecesi'nde Filistinlilere yönelik müdahalesinde çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin Kadir Gecesi'nde Filistinlilere yönelik müdahalesinde çıkan olaylarda 90 Filistinli yaralandı.

İsrail güçleri, Kadir Gecesi'nde de ibadet etmek isteyen Filistinlilere saldırılarına devam etti. Dün gece binlerce Filistinli teravih namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya geldi. Namazın kılınmasının ardından İsrail güçleri ve Filistinliler arasında tansiyon yükseldi. Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin müdahalesinde 90 Filistinlinin yaralandığını açıklarken, 16'sının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanırken Filistinli eylemciler güvenlik güçlerine taş, şişe ve havai fişeklerle karşılık verdi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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