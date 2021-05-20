İsrail saldırıları Gazze'de evlere dağılan şebeke suyunda yüzde 50 azalmaya neden oldu
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İsrail saldırıları Gazze'de evlere dağılan şebeke suyunda yüzde 50 azalmaya neden oldu

İsrail saldırıları Gazze'de evlere dağılan şebeke suyunda yüzde 50 azalmaya neden oldu
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

Filistin Sular İdaresi, İsrail saldırıları nedeniyle abluka altındaki Gazze'de evlere dağılan şebeke suyunun yüzde 50 oranında azaldığını duyurdu.

Filistin Sular İdaresi, İsrail saldırıları nedeniyle abluka altındaki Gazze'de evlere dağılan şebeke suyunun yüzde 50 oranında azaldığını duyurdu.

Filistin Sular İdaresi Başkanı Mazin Guneym, Ramallah'ta yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında su kaynakları, altyapı, su iletim hatları, şebekeler, su pompaları ve tanklarının doğrudan veya dolaylı zarar gördüğünü belirtti.

İsrail saldırılarının şebeke suyu sistemine verdiği zararın Gazze'de evlere ulaşan suda yüzde 50 azalmaya neden olduğunu kaydeden Guneym, İsrail saldırıların devam etmesi durumunda su desalinasyon (tuzdan arındırma) tesislerinin tamamıyla durma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

Guneym, Gazze'deki mevcut su kıtlığına dikkat çekerek, altyapıyı hedef alan İsrail saldırılarının yaşam koşullarını daha da kötüleştirdiğini ifade etti.

Guneym ayrıca, uluslararası topluma Filistin halkına gerekli korumanın sağlanması ve İsrail'in altyapıyı hedef alan saldırılarının durdurulması için sorumluluk üstlenme ve gerekli tedbirleri alma çağrısı yaptı.

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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