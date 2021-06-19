İsrail Sağlık Bakanlığı: "Filistin yönetiminin iade ettiği Covid-19 aşıları kusursuz"
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İsrail Sağlık Bakanlığı: "Filistin yönetiminin iade ettiği Covid-19 aşıları kusursuz"

İsrail Sağlık Bakanlığı: 'Filistin yönetiminin iade ettiği Covid-19 aşıları kusursuz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail Sağlık Bakanlığı, Filistin yönetiminin 1-1.4 milyon dozluk korona virüs aşı takası anlaşmasını iptal ederek İsrail'e iade ettiği aşıların kusursuz olduğunu açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, Filistin yönetiminin 1-1.4 milyon dozluk korona virüs aşı takası anlaşmasını iptal ederek İsrail'e iade ettiği aşıların kusursuz olduğunu açıkladı.

Filistin yönetimi, İsrail ile yapılan 1-1.4 milyon dozluk korona virüs (Covid-19) aşı takası anlaşmasını İsrail'den gelen aşıların son kullanma tarihinin kısa süre içinde dolacak olması nedeniyle iptal etmiş, yaklaşık 90 bin dozluk ilk partiyi İsrail'e iade etmişti. İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan Filistin yönetiminin takas anlaşmasını iptal ederek aşıları iade etmesine ilişkin açıklama geldi. İsrail Sağlık Bakanlığı, "Filistin yönetimine dün teslim edilen aşılar kusursuzdu. Tarihler biliniyordu ve her iki tarafça kabul edilmişti. Filistinlilere verilen aşılar, şu anda İsrail vatandaşlarına uygulanan aşılarla her yönden aynı" denildi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanı Mai Alkaila dün yaptığı açıklamada, İsrail'den gelen aşıların incelendiğini ve anlaşmada yer alan özelliklere uymadığının tespit edildiğini belirtmişti.

TAKAS ANLAŞMASI

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail'in 1-1.4 milyon doz Pfizer/BioNTech aşısını Filistin'e göndereceğini açıklamıştı. Filistin yönetiminin ise Eylül-Ekim ayında alacağı Pfizer/BioNTech aşısını İsrail'e vereceği ifade edilmişti.

İsrail, aşıları Filistinlilerle paylaşmadığı için eleştirilmişti

Filistinli yetkililere göre, İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlilerin yalnızca yaklaşık yüzde 30'u en az 1 doz aşı aldı. Yetişkin nüfusunun yaklaşık yüzde 85'ini aşıladıktan sonra normale dönen İsrail ise Batı Şeria ve Gazze'deki 4.5 milyon Filistinli ile aşılarını paylaşmadığı için insan hakları örgütlerince eleştirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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