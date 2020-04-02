İsrail Sağlık Bakanı ve eşi korona virüsüne yakalandı
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İsrail, Güncel

İsrail Sağlık Bakanı ve eşi korona virüsüne yakalandı

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

02.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:33
İsrail Sağlık Bakanı ve eşi korona virüsüne yakalandı

İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ile eşinin korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Litzman ve eşinin kendilerini karantinaya aldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bakanın görevini evinden sürdürmeye devam edeceği ifade edildi. Sağlık Bakanı Litzman'ın korona testinin pozitif çıkmasının ardından bakanla temasta bulunanların kendilerini karantinaya alması istendi.

İsrail'de bugüne kadar 6 bin 92 korona vakası tespit edilirken, 26 kişi hayatını kaybetti. Karantinaya alınanların sayısı 3 bin 201 olarak açıklanırken, 701 doktor ve bin 138 hemşirenin de karantinaya alınanlar arasında olduğu aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Rivka Paluch'a hastalık semptomları göstermesi üzerine yapılan korona testi pozitif çıkmıştı. İlk bulgulara göre 70 yaşındaki Netanyahu'nun risk taşımadığı bildirilmiş, Netanyahu'ya önlem olarak korona virüs testi yapılacağı ifade edilmişti. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya daha önce 15 Mart'ta test yapılmış ve test sonucu negatif çıkmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İHA

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