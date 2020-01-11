İsrail Rusya'ya 'iyi niyet göstergesi' olarak iki Suriyeli mahkumu serbest bıraktı
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İsrail Rusya'ya 'iyi niyet göstergesi' olarak iki Suriyeli mahkumu serbest bıraktı

İsrail, 1982 yılındaki çatışmalarda kaybolan bir askerin naaşını bulup ülkesine iade eden Rusya'ya iyi niyet göstergesi olarak iki Suriyeli mahkumun daha serbest bırakıldığını duyurdu.

11.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:07
İsrail Rusya'ya 'iyi niyet göstergesi' olarak iki Suriyeli mahkumu serbest bıraktı

, kayıp bir askerin bulunmasına yardımcı olan 'ya iyi niyet göstergesi olarak iki Suriyeli mahkumu daha serbest bıraktı.


Suriye'nin yakın müttefiki Rusya, 1982'de Libya'daki çatışmalar esnasında kaybolan Amerikan asıllı İsrailli asker Zachary Baumel'in naaşını ve kişisel eşyalarını, geçtiğimiz nisan ayında Tel Aviv'e teslim etmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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