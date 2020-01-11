İsrail Rusya'ya 'iyi niyet göstergesi' olarak iki Suriyeli mahkumu serbest bıraktı

11.01.2020 01:07 | Son Güncelleme: 11.01.2020 01:07

İsrail, kayıp bir askerin bulunmasına yardımcı olan Rusya'ya iyi niyet göstergesi olarak iki Suriyeli mahkumu daha serbest bıraktı.



Suriye'nin yakın müttefiki Rusya, 1982'de Libya'daki çatışmalar esnasında kaybolan Amerikan asıllı İsrailli asker Zachary Baumel'in naaşını ve kişisel eşyalarını, geçtiğimiz nisan ayında Tel Aviv'e teslim etmişti. Euronews.com'da Görüntüle