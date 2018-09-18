İsrail Rusya'nın Suçlamalarını Reddetti

İsrail yönetimi, Rusya'nın kendisine ait bir askeri uçağın İsrail'in hava saldırıları nedeniyle Suriye'ye ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü yönündeki suçlamasını reddetti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Beşşar Esed rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurularak düşen uçaktaki Rus askerlerinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının dün akşam Esed rejimine ait bir tesisi hedef aldığı ve bu tesiste "İran'ın Lübnan'daki Hizbullah'a göndereceği ve İsrail'e karşı tahammül edilemez tehdit oluşturan ağır silahların" bulunduğu ifade edildi.

Olaya ilişkin yürütülen ön soruşturmaya göre Rus uçağının Esed güçlerine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğu belirtilen açıklamada, "Esed'in hava savunma sistemi füzesi ateşlendiğinde jetlerimiz İsrail hava sahasındaydı. Ayrıca İsrail jetlerinin Lazkiye'deki hava bombardımanını düzenlediği sırada vurulan Rus uçağı bölgede değildi. Hava savunma sistemleri rastgele ateş açtı ve anladığımız kadarıyla havada Rus uçağı olup olmadığına ilişkin emin olma girişiminde bulunulmadı." iddialarına yer verildi.

İsrail ve Rus orduları arasında çatışmayı önleme konusunda daha önce kurulan ortak mekanizmanın bugüne kadar işe yaradığını aktaran İsrail ordusu, bu mekanizmanın dün de işletildiğini savunarak şunları kaydetti:

"İsrail bu olaydan tamamen Rus uçağını düşüren Esed rejimini sorumlu tutuyor. Ayrıca bu olayda İran ve Hizbullah'ın da sorumluluğu vardır."

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, dün Suriye'de 15 askerle birlikte radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağının Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü ifade edilmişti.

Olay nedeniyle İsrail'i suçlayan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettabatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait." ifadesini kullanmıştı.