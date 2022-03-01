İsrail, Rusya'nın adını anmadan Kiev'deki Holokost anıtı saldırısını kınadı

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Holokost anma merkezinin bulunduğu alana düzenlenen saldırıyı Rusya'nın adını zikretmeden kınadı.

Lapid, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kiev Televizyon Kulesi'ne düzenlenen ve kulenin bitişiğinde yer alan Holokost anma merkezi "Babi Yar"ın da hedef alındığı saldırıyı kınadığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Lapid, 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, "Kiev Yahudilerinin Holokostunun ve Yahudilerin Babi Yar'da katledilişinin anıldığı merkezin yanındaki Yahudi mezarlığına düzenlenen saldırıyı kınıyoruz. Anıtın kutsallığını korumaya ve saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lapid'in saldırıya ilişkin mesajında Rusya'nın adını kullanmaması dikkati çekti.

Lapid ayrıca, Yahudi mezarlığındaki hasarın onarılması için İsrail'in Ukrayna Büyükelçisi ile temas halinde olduklarını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Yahudilerin Naziler tarafından katledilmesinin simgesi olan Babi Yar Anıtı'na saldırısında en az 5 kişinin öldüğünü belirterek, "Tarih tekerrür ediyor." ifadesini kullanmıştı.

Nazilerin 1941 yılında Holokost kapsamında işlediği Babi Yar Katliamı'nda, 2 günde 30 binden fazla Yahudi öldürülmüştü.