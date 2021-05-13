İsrail, roket atışları nedeniyle Tel Aviv'e uçuşları ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na yönlendirdi
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İsrail, roket atışları nedeniyle Tel Aviv'e uçuşları ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na yönlendirdi

İsrail, roket atışları nedeniyle Tel Aviv'e uçuşları ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanı'na yönlendirdi
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İsrail, Gazze'den yapılan roket atışları nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na inişleri ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanına yönlendirme kararı aldı.

İsrail, Gazze'den yapılan roket atışları nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na inişleri ülkenin güneyindeki Ramon Havalimanına yönlendirme kararı aldı.

İsrail Havalimanları Kurumu tarafından yapılan açıklamada, sivil hava taşımacılığının Gazze'den roket ateşine maruz kalmasını en aza indirmek amacıyla, gelen yolcu uçuşlarının artık Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanı'ndan güneydeki Ramon Havaalanına yönlendirileceği belirtildi.

Buna göre, kargo uçakları ve özel uçaklar dışındaki uçakların Ben Gurion Havaalanı'na inişine izin verilmeyeceği kaydedildi.

İsrail Sivil Havacılık Otoritesi, Gazze'den Tel Aviv'in de içinde bulunduğu Guş Dan bölgesine roket atışlarını göz önünde bulundurarak 11 Mayıs'ta sivil uçakların Ben Gurion Havalimanı'na iniş ve kalkışını askıya almıştı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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