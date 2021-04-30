İsrail ramazanın üçüncü cumasında da Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gidişini sınırlandırdı
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İsrail ramazanın üçüncü cumasında da Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gidişini sınırlandırdı

İsrail ramazanın üçüncü cumasında da Batı Şeria'daki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya gidişini sınırlandırdı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

İsrail, ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen çok sayıda Filistinliyi "izinleri olmadığı" gerekçesiyle engelledi.

İsrail, ramazan ayının üçüncü cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için işgal altındaki Batı Şeria'dan Kudüs'e geçmek isteyen çok sayıda Filistinliyi "izinleri olmadığı" gerekçesiyle engelledi.

Yılın diğer aylarında özel izinler dışında Kudüs'e girişlerine müsaade edilmeyen Batı Şeria'daki Filistinliler, Aksa'ya gidebilmek için sabah erken saatlerden itibaren Batı Şeria ile Kudüs arasında bulunan Ayrım Duvarı'ndaki İsrail kontrol noktalarına ulaştı.

İsrail güçleri yaptıkları kontrollerin ardından sadece sınırlı sayıda Filistinlinin Doğu Kudüs'e geçişine izin verdi.

Getirilen aşı olma şartı nedeniyle İsrail güçlerince geçişlerine izin verilmeyen çok sayıda Filistinli ise kontrol noktalarından geri dönmek zorunda kaldı.

"Burada ibadet etmek ve kutsal mekanlara gitmek yasak"

AA muhabirine konuşan Filistinli Nida Abdullah, Kudüs'e geçmek için gösterdiği bütün girişimlerin sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Abdullah, "Sabah saatlerinden itibaren buradayım. İsrail askerleri iznim olmadığı gerekçesiyle Kudüs'e geçmemi engelliyor. Burada ibadet etmek ve kutsal mekanlara gitmek yasak." dedi.

İsrail güçleri, cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinlilerden sadece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olanların Doğu Kudüs'e geçişine müsaade ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, Batı Şeria'da yeterli miktarda aşı bulunmuyor, dolayısıyla aşılama kronik hastalığı olanlar ve 60 yaşın üzerindekilerle sınırlı. Bu da Batı Şeria'da yaşayan binlerce Filistinlinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasına engel oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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