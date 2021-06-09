İsrail, Ramallah'ta Filistinlilere hizmet sunan sağlık merkezini, "güvenlik" gerekçesiyle 6 ay süreyle kapattı
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İsrail, Ramallah'ta Filistinlilere hizmet sunan sağlık merkezini, "güvenlik" gerekçesiyle 6 ay süreyle kapattı

İsrail, Ramallah'ta Filistinlilere hizmet sunan sağlık merkezini, 'güvenlik' gerekçesiyle 6 ay süreyle kapattı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere sağlık hizmeti sunan sivil toplum kuruluşlarından Sağlık Çalışma Komiteleri Genel Merkezine baskın düzenlediği ve kurumu "güvenlik" gerekçesiyle 6 ay süreyle kapattığı bildirildi.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinlilere sağlık hizmeti sunan sivil toplum kuruluşlarından Sağlık Çalışma Komiteleri Genel Merkezine baskın düzenlediği ve kurumu "güvenlik" gerekçesiyle 6 ay süreyle kapattığı bildirildi.

Sağlık Çalışma Komitelerinden yapılan açıklamada, İsrail ordusuna bağlı güçlerin, Ramallah'ın Sath Merhaba bölgesindeki genel merkezine baskın düzenlediği kaydedildi.

Açıklamada, genel merkezdeki kapıları söken İsrail güçlerinin, içerde bulunan bazı araç ve gereçleri imha ettiği ve bilgisayarlara el koyduğu ifade edildi.

İsrail askerlerinin, Sağlık Çalışma Komitelerine ait iki dairenin, acilen 6 ay süreyle kapatılması ve çalışanların ofislere girmesinin yasaklanmasına ilişkin kararı asarak dış kapıyı mühürlediği belirtilen açıklamada, İsrail makamlarının kapatma kararını "güvenlik gerekçesiyle" aldığını iddia ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Filistinlilere sağlık hizmeti sunan Filistin sağlık kurumlarının hedef alındığına işaret edilerek, söz konusu karar kınandı.

Filistinlilere sağlık alanında hizmet sunan önde gelen sivil toplum kuruluşlarından Sağlık Çalışma Komitelerinin, Gazze ve Batı Şeria'nın birçok noktasında şubesi bulunuyor.

İsrail, söz konusu kuruma Ekim 2019'da da baskın düzenleyerek, mali işler sorumlusunu gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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