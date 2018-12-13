İsrail Ramallah'a Giriş Çıkışları Kapattı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Ramallah kentine giriş çıkışları durdurdu. İsrail askerlerinin, 67 gün önce bıçaklı saldırı gerçekleştirerek 2 Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü iddia edilen 2 Filistinliyi bugün öldürmesinin ardından bölgedeki tansiyon giderek arttı. Yaşanan gerginlik sonucu İsrail, abluka altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine giriş çıkışları durdurduğunu duyurdu. İsrail askerlerinin ise bölgede protesto gösterisi düzenleyen Filistinlilere plastik mermi ve biber gazı ile sert müdahalelerde bulunduğu kaydedildi. Yaşanan çatışmalar sonucu onlarca Filistinli yaralandı. Öte yandan, İsrail bu saldırıların ardından Hamas ve Fetih Hareketi Filistin halkına sokaklara inme çağrısında bulundu.

(Sari Jaradat/İHA)