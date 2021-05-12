İSRAİL PROTESTOSUNU KAYDEDİYORDU, FECİ KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

ESENYURT'ta konvoy yaparak, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto eden sürücüleri görüntüleyen bir kişi, kaza anını kaydetti.

ESENYURT 'ta konvoy yaparak, İsrail 'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto eden sürücüleri görüntüleyen bir kişi, kaza anını kaydetti. Yolun karşısına geçmek istediği sırada taksinin çarpmasıyla metrelerce savrulan kişi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta bir araya gelen taksiciler araçlarıyla konvoy yaparak Filistinlilere yönelik saldırılar düzenleyen İsrail'i protesto etti. Doğan Araslı bulvarında bulunan tünelden geçtikleri sırada yol kenarında bulunan bir kişi, cep telefonu kamerasıyla konvoyu görüntülemeye başladı. Bu sırada yol çıkan bir kişi de el sallayarak konvoyun bulunduğu karşı şeride doğru ilerlemeye başladı. Yola çıkan kişiye hızla gelen taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulan kişi yaralandı Bu anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekiler yaralının yardımına koştu. 40 yaşındaki Türkmenistan uyruklu yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı