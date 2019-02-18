İsrail - Polonya Krizi Derinleşiyor: İsrail Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi 'Polonyalıların Yahudi...

İsrail Dışişleri Bakanlığı'na vekaleten atanan İsrael Katz'ın bu sabah bir radyoya verdiği demeçte, "Polonyalıların Yahudi düşmanlığını ana sütünden aldıklarını" söylemesi, Polonya ve İsrail arasındaki krizi daha da derinleştirdi.

Katz, tüm Polonyalıların doğuştan Yahudi düşmanı olduğunu savundu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, "ırkçı" diye nitelediği bu açıklamaları "kabul edilemez' bulduklarını söyledi.

İki ülke arasındaki diplomatik gerginlik Perşembe günü başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen hafta Polonya ziyareti sırasında "Polonyalılardan bazıları soykırımda Nazilerle işbirliği yaptı" demesinin ardından, Polonya Başbakanı Morawiecki, 19 Şubat'ta yapılması planlanan İsrail seyahatini iptal etmişti.

Netanyahu'nun ofisi bir açıklama yaparak Başbakan'ın Polonya halkını ya da tüm Polonyalıları kast etmediğini duyurmuştu.

Ancak bu açıklama gerginliği azaltmak için yeterli olmadı. Polonya Başbakanı Morawiecki, Netanyahu'yu arayarak 19 Şubat'ta Kudüs'te yapılacak olan Vişegrad Toplantı'sına katılmayacağını, Polonya'yı temsilen toplantıya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz'in katılacağını söyledi. İsrail bu karara saygı duyduğunu bildirdi.

Çekya, Macaristan, Slovakya ve Polonya'nın dahil olduğu Vişegrad Grubu'nun toplantısı, AB ülkeleriyle daha yakın ilişki kurmak isteyen İsrail'in davetiyle Kudüs'te düzenlenecek.

Diplomatik kriz sırasında İsrail'in Varşova Büyükelçisi 3 gün içinde iki kez dışişleri bakanlığına çağrıldı.



Soykırım sırasında Polonya işgal altındaydı

İkinci Dünya Savaşı sırasından Polonya'nın bir kısmı Nazi Almanyası, bir kısmı da Sovyet Rusya işgali altındaydı. İşgal boyunca 3 milyonu Yahudi, 5 milyondan fazla Polonyalı hayatını kaybetti.

Polonya, yıllardır Nazilerin bu ülkenin topraklarında kurduğu Yahudi kampları için kullanılan "Polonyalı ölüm kampları" ifadesine itiraz ediyor.

Şubat 2018'de, soykırımla ilgili Polonya halkına ya da devletine yönelik olarak suçlama yapılmasını yasa dışı sayan bir kanun çıkmıştı.

İsrail'in karşı çıkması sonucu, kanunda geçen "3 yıla kadar hapis cezası" maddesi kaldırılmıştı.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, kanuna itirazını "Birçok Polonyalı o dönem Nazilere karşı savaşırken, Polonya ve bazı Polonyalıların, Yahudilerin yok edilmesinde parmağı var" diyerek göstermişti.

Polonya'yı Nazi soykırımına ortak olmakla suçlamayı yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi

Polonya Almanya'dan 2. Dünya Savaşı için tazminat isteyecek

Polonya'nın İsrail Büyükelçiliği'ne gamalı haçlar çizildi