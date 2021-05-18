İsrail polislerinden Şam Kapısı'nda Filistinlilere müdahale

İsrail polisi Filistinli gençleri gözaltına alarak darp etmesi İsrail polisinden Filistinli gençlere sert müdahalesi Şam kapısındaki gösteriden detaylar İsrail polisi gösteriye ses bombasıyla müdahale etmesi İsrail polisi Filistinli genç kızı gözaltına alması Gösteriyi dağıtmak için Toma...