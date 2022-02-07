İsrail polisinin Pegasus casus yazılımını kullanmasıyla ilgili skandal büyüyor

İsrail polisinin casus yazılımla yargı denetimi olmaksızın telefonlarını dinlediği isimler arasında eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ailesi, eski bakanlar, belediye başkanları ve önemli iş insanlarının da bulunduğu iddia edildi.

İsrail ekonomi gazetesi Catalist, polisin Pegasus casus yazılımını mahkeme kararı olmadan kullanmasıyla patlak veren skandala ilişkin yeni iddialar gündeme getirdi.

Gazete, İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group'un ürettiği casus yazılımını İsrail polisinin yargı denetimi dışında kullandığı listeye, Netanyahu'nun oğlu, eski bakanlar, bakanlık görevlileri, belediye başkanları, sendikacılar, iş insanları ve gazetecileri ekledi.

Söz konusu iddiaların ardından İsrail'de devletin en üst kademelerinden olaya ilişkin geniş soruşturma çağrısı yapıldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yazılı açıklamasında "derin bir soruşturma" çağrısı yaparak, "Demokrasimizi kaybetmemeliyiz. Polisimizi kaybetmemeliyiz. Kesinlikle, kamunun bunlara güvenini yitirmemeliyiz." ifadelerine yer verdi.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Naftali Bennett, Pegasus benzeri siber araçların "suçla mücadele" için geliştirildiğini, eğer İsrail kamuoyu ve yetkililerine karşı kullanıldıysa bunun mutlaka ortaya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

İsrail Başsavcılığının konuyu araştırdığını belirten Bennett, başsavcılık ve ilgili bakanlıklarla konuyu görüşeceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ayalet Shaked, iddiaları, "doğruysa deprem niteliğinde" olarak tanımladı ve soruşturulması için dışarıdan bir komisyon kurulmasını talep etti.

İsrail Polisi Şefi Kobi Shabtai de son gelişmeler karşısında hükümete, bir yargıcın liderliğinde bağımsız bir soruşturma komitesi kurulması çağrısı yaptı.

İsrail'de "polis Pegasus'u denetimsizce kullandı" tartışması

Catalist gazetesinin 18 Ocak'ta yayımladığı, "İsrail polisinin, Pegasus'u devlet görevlileri, iş adamları ve muhalif protesto gruplarını izlemek için mahkeme izni veya başka bir denetim olmaksızın kullandığı" yönündeki haber ülkede tartışma yaratmıştı. Tartışma gazetenin bugünkü haberiyle büyüdü.

Haberde, eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun oğlu Avener Netanyahu, Netanyahu'nun basın danışmanları, Netanyahu'nun yolsuzluk soruşturmalarındaki sanık iş adamı Iris Elovitch, aynı davayla ilişkili telekomünikasyon şirketlerinin yöneticileri, İsrail'deki Netanya, Holon, Kiryat Ata gibi kentlerin belediye başkanlarının İsrail polisi tarafından Pegasus yazılımıyla mahkeme kararı olmaksızın dinlendiği iddia edildi.

Bunun yanı sıra gazeteciler, sendikacılar, iş insanları, avukatlar, bazı protesto hareketlerinin liderlerine uzanan geniş bir listenin İsrail polisi tarafından yasal çerçeve dışında izlendiği öne sürüldü.

İsrail polis teşkilatında, 2015-2018 arasında polis teşkilatının başındaki Roni Alshech zamanında Pegasus'un yasal çerçeve dışında kullanımının arttığı ifade edildi.

Söz konusu iddiaların ardından, hakkında yolsuzluk soruşturmaları devam eden eski Başbakan Binyamin Netanyahu'nun savunma avukatlarının, mahkemeden tanıkların dinlenmesine ilişkin erteleme talep ettiği yerel basında yer aldı.

Pegasus casus yazılımı dünyanın dört bir yanında kullanıldı

İsrailli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" casus yazılımının dünyada çeşitli ülkelere satıldığı geçen yıl ortaya çıkmıştı. Bu ülkelerin muhalifleri, avukatları, gazetecileri ve "düşmanlarını" dinlemek için söz konusu yazılıma başvurduğunun açıklanması üzerine skandal daha da büyümüştü.

İsrail'in de bu yazılımı Filistinli yetkililer ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarını dinlemek için kullandığı ortaya çıkmıştı. Şirket, ABD'nin yaptırım listesine alınmıştı.